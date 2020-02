Valencia-Atalanta, scatta l’allarme Coronavirus in Champions League

Valencia Atalanta Champions | Atalanta-Valencia è stata una gara storica per il club bergamasco, che mai arrivato agli ottavi di Finale di Champions League, si presenta con un netto 4-1 allo stadio San Siro contro il Valencia. Ora il ritorno, che si giocherà il 10 marzo, intanto, con l’allarme Coronavirus, che ha interessato proprio le zone vicine al club di Bergamo e tutta la Lombardia, potrebbero arrivare novità importanti.

Valencia-Atalanta, Champions League a rischio?

Rinviata l’ultima gara dell’Atalanta in Serie A. Il club non è sceso in campo contro il Sassuolo. Gasperini e i suoi attendono novità. Per le prossime settimane le gare in Lombardia e nelle zone interessate dovrebbero giocarsi a porte chiuse. Intanto, mentre l’Italia si prepara ad affrontare l’allarme Coronavirus, in Champions League potrebbero arrivare novità importanti. La vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana, Hermenegilda Vanaclocha ha spiegato: “Con tutta sincerità non sappiamo se i giocatori dell’Atalanta potranno muoversi per lasciare l’Italia e venire a Valencia. Bergamo si trova in Lombardia…”.

La partita con il Valencia è in programma in Spagna il 10 marzo, intanto, la UEFA è già a lavoro e monitorerà giorno per giorno l’evolversi della situazione in Italia e negli altri paesi d’Europa.

Queste le parole del Presidente dell’Atalanta Percassi dopo la vittoria dell’Andata: “A Valencia affronteremo uno squadrone, il ritorno sarà più complicato. Loro partiranno forte, dovremo resistere soprattutto nel primo tempo“.