Ultime Roma, infortunio Pellegrini: in giornata risonanza magnetica

Ultime Roma: Pellegrini, c’è il rischio lesione

Ultime Roma Pellegrini | Un 2020 molto negativo per la Roma, che soltanto nell’ultima gara, quella con il Lecce, è riuscita a rialzarsi dopo un periodo parecchio difficoltoso. La squadra di Fonseca ha accusato la stanchezza, e qualche singolo è apparso sotto tono rispetto ad una prima metà di campionato quasi perfetta. Al termine della sfida dell’Olimpico hanno destato un po di preoccupazione le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito a fine primo tempo. Il centrocampista giallorosso non sembrava aver accusato nessun problema fisico serio, ma a distanza di un giorno sono state fatte altre ipotesi.

Il giocatore si sottoporrà in giornata ad una risonanza magnetica: c’è il rischio di lesione muscolare. Una notizia che se dovesse essere confermata, comporterebbe ad un altro stop per il giocatore. Questo quanto riportato in mattinata dal Corriere dello Sport.

Ultimissime Roma: quanto potrebbe star fuori Pellegrini?

Un’altra – possibile – brutta tegola per la Roma, che stavolta potrebbe perdere nuovamente Pellegrini. Quest’ultimo ha già accusato qualche acciacco qualche mese fa, e adesso c’è il rischio di un altro stop. Un’assenza che potrebbe variare dalle 3 settimane ad un mesetto. Sicuramente sarà out per i match contro Cagliari e Gent, Fonseca studia le altre soluzioni.