Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ultime Napoli, Zielinski: “Ci siamo abbassati troppo”

Notizie | Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la gara contro il Barcellona:

“Siamo andati in campo per fare la nostra partita, forse ci siamo abbassati un po’ troppo. Stiamo crescendo e abbiamo qualità nella nostra rosa. Abbiamo un grandissimo allenatore, con questo cambio in panchina siamo cresciuti”.