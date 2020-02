Ultime Juventus, Sarri a Sky: “Pjanic sta meglio, vedremo se sarà della gara”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport:

Ultime Juve, parla Sarri

“Era un obiettivo recuperare tutti, sono tutti a disposizione e clinicamente guarito ma qualcuno ha bisogno di tempo per trovare la condizione fisica. In questo momento sono tutti in condizione di potersi allenare.

Douglas Costa sta bene? Fondamentalmente non abbiamo ancora deciso se portarlo in panchina o meno, la notizia è che in questo ciclo tornerà. Se non in questa partita, nella prossima lo spenderemo.

Pjanic sta piuttosto bene, ha avuto un periodo di inattività molto breve e potrebbe essere della partita. Il Lione è una buona squadra che ha peccato di continuità, domani faranno una buna partita perchè hanno calcitori pericolosi. Le gare in trasferta sono complicate. Non potevamo aspettarci una gara semplice”.