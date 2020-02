Ultime Inter, infortunio Handanovic: svolta in vista della Juventus

Ultime Inter: Handanovic ci sarà contro la Juventus

Ultime Inter Handanovic | La Serie A continua a proseguire spedita, e partita dopo partita si entra sempre di più nel momento più delicato ed importante della stagione. Le big si stanno dando battaglie e suon di punti lì in avanti, e tra queste anche l’Inter, protagonista fin qui di una stagione molto positiva, soprattutto in campionato. La squadra di Antonio Conte sta attraversando un momento un po complicato, e nelle ultime uscite si è dovuto fare a meno di Handanovic, fermato da un piccolo ma fastidioso infortunio.

Il capitano nerazzurro è stato fin qui il fulcro dei meneghini, e la sua assenza ha pesato non poco. Adesso però arrivano finalmente buone notizie, anzi ottime: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Handanovic dovrebbe ritornare ad allenarsi tra venerdì e sabato, e di conseguenza essere pronto per giocare domenica sera contro la Juventus. Un ritorno fondamentale, viste anche le prestazioni non eccelse di Padelli.

News Inter: Handanovic, serve un erede

Handanovic con molte probabilità tornerà per l’importantissimo match contro la Juventus, ma ciò non toglie che la dirigenza stia già pensando al futuro, ed in particolare al trovare un portiere in grado di raccogliere la sua eredità. Questi i due nomi più caldi al momento.