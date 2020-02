Ultime Calcio Napoli, infortunio Mertens: si teme il peggio

Tweet on Twitter

Notizie Calcio Napoli | Mertens si fa male. Chiede il cambio Dries Mertens, dopo l’intervento di Sergio Busquets, costato il giallo e la gara di ritorno al centrocampista catalano. C’ha provato il belga a restare in campo, ma la botta con piede a martello subita sullo stinco destro l’ha costretto ad abbandonare il campo all 53’ di Napoli-Barcellona, ancora sul punteggio di 1-0 proprio grazie alle splendida rete del brabantino. Saranno valutate nei prossimi giorni le sue condizioni, non pare comunque un colpo eccessivamente cruento. Al suo posto Arkadiusz Milik.