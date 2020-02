Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo | La scorsa giornata della Serie A non si è disputata completamente e alcuni calciatori squalificati dovranno scontare la sanzione nel prossimo turno di Serie A.

Serie A, gli squalificati per il prossimo turno

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, con un cominicato ufficiale ha reso note le sanzioni per il prossimo turno di Serie A.

Sono cinque i calciatori che salteranno la 26.a giornata. Ecco i nomi:

Dalbert (Fiorentina), Mancini (Roma), Mateju (Brescia), Mbaye (Bologna), Strefezza (SPAL). A questi calciatori vanno aggiunti anche quelli squalificati nello scorso turno che però non hanno potuto scontare la squalifica a causa del rinvio delle gare. Nandez (Cagliari), Miguel Veloso (Verona), Murru e Ramirez (Sampdoria) salteranno il prossimo turno.

Ammende alle società

Sono arrivate ammende anche alle Società che non hanno permesso il regolare svolgimento della gara e causato problemi di ordine pubblico.

Brescia – Ammenda di 10 mila euro per cori beceri e insultanti da parte della propria tifoseria nei confronti della tifoseria avversaria, nonché per aver consentito la presenza di persone non autorizzate nel recinto di gioco. Sanzione attenuata per il primo punto per la posizione assunta successivamente da parte della propria tifoseria.

Lecce – Ammena di 8 mila euro per lancio di materiale non identificato che colpiva uno steward senza particolari lesioni. Sanzione attenuata per la collaborazione fattiva della Società con le Forze dell’Ordine.