Oroscopo di oggi 25 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 25 Febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Lieve agitazione. Stagione che annuncia grandi risvegli. Si può contare su un buon futuro. Miglioramento a livello sentimentale. La giornata di giovedì vedrà un recupero.

Toro. Conto da sanare per qualcuno. Il tempo passa in fretta. Single e conviventi potrebbero programmare un matrimonio anche quest’anno. I più fortunati hanno fatto un passo importante già.

Gemelli. Adesso è necessario parlare e chiarire la propria posizione. Dal punto di vista lavorativo mi auguro che tu debba migliorare le risorse. Molto dipende dall’età e dalle circostanze.

Cancro. Fai attenzione alla forma fisica. Può darsi che tu sia più affaticato e nervoso. Troppi pianeti opposti. Se c’è una crisi di coppia è normale voler riconquistare il terreno. Decidi cosa fare della tua vita.

Leone. Credo che quelli che hanno un’attività aspettano ordini. Si muove qualcosa. Si può rinunciare o cambiare entro Aprile. Per molti dopo una separazione o un blocco avvenuto lo scorso anno ora c’è già nuova prospettiva.

Vergine. Mesi molto importanti. Questa giornata lascia un po’ di speranze. Incertezze se riconfermi o no un progetto. Sei innamorato di qualcuno che non ti capisce pienamente.

Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Animo molto agitato. Non rimandare nulla a domani. L’amore può recuperare. Fiducia nel lavoro, ma puoi cambiare.

Scorpione. L’amore torna protagonista, giornate di grande energia tra lavoro e studio. Le coppie più affiatate hanno fatto meno l’amore. Momento di forza.

Sagittario. L’unico neo la condizione economica. Molti trascinano debiti. Forse dovrai mettere certe persone con le spalle al muro. Ci sono problemi da risolvere.

Capricorno. Settimana in cui sei costretto a rimboccarti le maniche. Entro poche settimane si definirà una volta per tutte il tuo ruolo per il futuro. Sarà facile gestire tutto, anche l’amore.

Acquario. Può tornare una persona dal passato. Troppe spese a casa. Amministrare con molta attenzione le entrare e uscite. Chiedete aiuto ai genitori.

Pesci. Giornate di decisioni che riguardano il lavoro. Ci sarà un rinvio per chi ha cause in corso. Chi non ha amore deve guardarsi attorno. Attenzione a Toro, Scorpione e Leone.