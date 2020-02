Notizie Real, Zidane: “Hazard? Probabile che la sua stagione sia finita”

Ultime Real | Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa anche delle condizioni di Eden Hazard. L’allenatore del Real Madrid ha rivelato che la microfrattura del perone destro potrebbe essere più grave del previsto:

“Guardiola è il migliore al mondo perché l’ha dimostrato, è la mia opinione. Sarà una partita importante e dobbiamo dare in campo il massimo. Affronteremo un grande avversario, che verrà qui a giocarsela. Dobbiamo pensare alle ultime buone prestazioni, non ai risultati negativi. Stiamo giocando bene e domani proveremo a far vedere di cosa siamo capaci.

Nessuna sfida con Guardiola, domani solo Real Madrid contro Manchester City. La gente vuole vedere una partita, e sarà una grande sfida.

Si affrontano le squadre migliori, Pep è il migliore allenatore al mondo e lo ha sempre dimostrato, ovunque sia stato. Ci sono tanti tecnici bravi e ognuno ha la propria opinione, mi ha ispirato e questa è la mia opinione”.

Ultime Real: Hazard fuori

Brutte notizie per Hazard che potrebbe restare fuori a lungo: