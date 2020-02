Notizie Napoli, Koulibaly: “Manolas e Maksimovic sono due campioni”

Ultime Napoli | Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista cocnessa al sito ufficiale della UEFA prima della gara di questa sera:

“Tutti conoscono Messi, è sicuramente uno dei migliori al mondo se non il migliore in assoluto. Per noi sarà una gara durissima. Tutti dovranno essere al 100%, sia fisicamente che mentalmente. I tifosi dovranno sostenere la squadra ma loro lo fanno sempre. Bisognerà approcciare la gara come una partita qualsiasi, pur sapendo che tutti gli attaccanti del Barca possono creare problemi.

Messi è il migliore o uno dei migliori insieme a Cristiano Ronaldo e Neymar. Sono i giocatori che tutti i calciatori e tutti i giovani appassionati conoscono ma il Barca non è solo MEsssi. E’ una squadra piena di talento e molto pericolosa”.

Manolas? Sarà una partita difficile, quindi servirà l’aiuto di tutti in difesa, anche di altri calciatori. Bisognerà difendere da squadra in una partita speciale come questa. Manolas è un top player come Maksimovic”.