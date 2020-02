Napoli-Barcellona, Gattuso dopo la gara

Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato dopo la gara contro il Barcellona a Mediaset:

Le parole di Gattuso

“Non si può sbagliare nulla con loro. Siamo stati bravi, potevamo fare meglio su qualche risalita. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Hanno creato poco. Potevamo far meglio in fase di costruzione ma poi è arrivata un po’ di stanchezza.

Potevamo far meglio in fase di possesso. Loro ti portano a giocare al limite dell’area, porta sistematicamente 6 giocatori in zona gol. Loro andavano in ampiezza, ci siamo fatti fregare sul gol.

Rammarico? C’è rammarico perchè non è un caso che hanno avuto solo un’occasione, ci hanno palleggiato in faccia in maniera sterile. La squadra ha fatto una grande partita. Le tre palle gol che abbiamo avuto potevamo sfruttarle meglio, ma non è detto. Avremo tempo per prepararla, non è finita.

Camp Nou? Mi paicerebbe dire che dobbiamo giocare 10 metri più avanti, penso che bisogna fare la stessa gara ma fare qualcosa di diverso sulla lunghezza della squadra.