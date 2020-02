Napoli-Barcellona, Maradona sulla partita | Questa sera il Napoli affronterà il Barcellona al San Paolo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Lionel Messi calcherà per la prima volta in carriera il terreno dell’impianto di Fuorigrotta, fortino di Diego Armando Maradona.

Maradona su Napoli-Barcellona

El Pibe de Oro ha parlato della super sfida di questa sera al San Paolo, sottolineando il suo amore per il Napoli e la non utilità dei paragoni con Lionel Messi. L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato le parole di Maradona.

“Non ho alcun dubbio. Il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida”.

Paragone con Messi? “Spero non faccia grandi giocate al San Paolo contro il Napoli. E’ un ragazzo fantastico, un calciatore unico e non mi piacciono i paragoni tra me e lui. vogliono caricarlo ingiustamente di un peso. Lui deve fare la sua carriera e la sua vita, sapendo che è il più grande calciatore in circolazione. Ho un bellissimo ricordo di lui di quando lo allenavo con l’Argentina, era un divertimento vederlo in allenamento e in partita”.

Piqué sul paragona Maradona-Messi

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del continuo dualismo tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona.

“Maradona unico nel gioco del calcio, sarà ricordato per sempre. Ma se mi chiedi Diego o Leo, io scelgo Leo per la costanza negli anni di fare cose straordinarie. Messi al Napoli? Chiedete a lui, io spero chiuda qui la carriera. Intendo al Barcellona, non al Napoli”. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA