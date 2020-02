Napoli-Barcellona: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Napoli-Barcellona: highlights, risultato, sintesi e gol

Napoli-Barcellona: illude Messi, risponde Griezmann. Gli azzurri ricevono negli ottavi il Barcellona di Leo Messi al San Paolo. Il Napoli protegge l’area di rigore molto bene e trova la rete del vantaggio partendo dalla propria aria con Di Lorenzo che imposta e serve Zielinski, il polacco sfrutta un’indecisione della difesa blaugrana e mette palla al limite per Mertens. Il Napoli va in vantaggio con Dries Mertens che infila palla all’incorcio nel primo tempo. E’ la squadra ospite a fare la partita ma i catalani non trovano mai la via della porta se non nel gol del pareggio. QUI LA SINTESI COMPLETA!