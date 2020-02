Mercato Juventus, Thiago Alcantara nuovo nome per il centrocampo: ostacolo Messi

Mercato Juventus: anche Thiago nel mirino bianconero, Messi complica le cose

Mercato Juventus Thiago | La Juventus non si ferma mai sul mercato, anzi aspetta il momento giusto e intanto programma per l’estate. Paratici è sempre molto attivo, e in queste ultime settimane sta intensificando i contatti e i sondaggi in giro per l’Europa. L’obiettivo? Arrivare ad un centrocampista, possibilmente Pogba. Il centrocampista francese resta la preda principale, ma chiaramente le difficoltà dell’operazione hanno portato i bianconeri a virare anche su altri profili, magari più fattibili. Tra i tanti nomi circolati ultimamente ce n’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione di molti: Thiago Alcantara, spagnolo in forza al Bayern Monaco.

Il giocatore si è dimostrato in questi anni come uno dei più bravi nel suo ruolo, ma qualche acciacco fisico spesso lo ha condizionato. Ora la Juventus ci vuole provare, ma dovrà tenere in considerazione un ostacolo: Leo Messi. Il motivo? Il fenomeno argentino vorrebbe Thiago al Barcellona. Questa la notizia riportata da Don Balon.

News Juventus: quanto costa Thiago?

Tante idee, molte di queste interessanti. Thiago è l’ultima pensata di Paratici, il quale dovrà però valutare anche i prezzi dell’eventuale operazione. Il Bayern Monaco valuta lo spagnolo circa 70 milioni di euro, una cifra piuttosto alta.