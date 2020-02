Champions League, Lione-Juventus: trasferta ok per i tifosi | Domani sera la Juventus sarà ospite del Lione nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. L’emergenza coronavirus sta facendo rivalutare anche le trasferte organizzate dai tifosi provenienti dalle zone d’Italia a rischio.

Lione-Juventus, nessuna restrizione per i tifosi bianconeri

La trasferta dei tifosi della Juventus in Francia ha causato vari problemi di ordine sanitario dato che il Piemonte è una regione a forte rischio contagio da coronavirus. Le ultime notizie, però, svelano che Cristiano Ronaldo e compagni possono contare sul supporto dei propri sostenitori. Come riporta Le Parisien, i sindaci di Meyzieu e Décines, dove c’è lo stadio Groupama, hanno chiesto alle autorità di vietare l’arrivo dei 3mila sostenitori italiani, a causa dell’epidemia di coronavirus. La Juventus, però, ha comunicato che non ci saranno restrizioni per l’arrivo dei bianconeri in Francia.

Bonucci tiene alta la concentrazione

Intanto Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de L’Equipe in cui ha parlato della delicata sfida di domani sera. Il difensore bianconero ha chiesto concentrazione e determinazione ai suoi.

“E’ vero che siamo favoriti sul Lione ma questo non ci fa vincere la partita. Siamo forti ma dobbiamo restare concentrati per tutta la partita perché loro sono molto pericolosi. Hanno un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano (Garcia, ndr) e tanti giovani pronti a mettersi in mostra in una partita così importante contro un avversario forte come noi”.