Juventus-Lione, Sarri: “Coronavirus? In Francia meno tamponi. Champions? Un sogno”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Lione.

Le parole di Sarri alla vigilia della Champions

La gara contro il Lione è stata segnata da una polemica sull’arrivo dei tifosi italiani in Francia, vista l’emergenza Coronavirus. A tal proposito, il tecnico toscano ha cominciato da questo argomento per aprire il suo incontro con la stampa, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Il virus è un problema europeo, non italiano. Abbiamo fatto un certo numero di tamponi, in Italia ne abbiamo fatti meno che in Francia, ci sarebbero gli stessi se ne aveste fatto altrettanti“.

La Champions resta un sogno secondo Sarri

Poi si è soffermato sul campo: “In Europa sapete benissimo che ci sono squadre che hanno una potenza superiore alla nostra, qui siamo tra le 10-12 squadre che hanno questo obiettivo sogno. Sarà bellissimo raggiungere un sogno, se no non sarà un dramma. Se la squadra si allena come oggi per 3 mesi siamo forti, ma con le partite non è facile. Rabiot? Non è facile entrare nel calcio italiano, nemmeno per Platini lo è stato. Ci lascia la costante sensazione di poter fare costantemente di più, sta migliorando però ed infatti sta trovando molta più continuità d’impiego. Lione? Non possiamo fidarci, sono stati discontinui in stagione, ma domani dobbiamo aspettarci una grande partita. Noi si può far bene soltanto con una buona prestazione, altrimenti saremo in difficoltà“.