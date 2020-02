Juventus-Inter, la Rai si offre per trasmetterla

Tweet on Twitter

L’emergenza Coronavirus ha fatto sì che anche Juventus–Inter possa essere giocata a porte chiuse: così si è spuntata fuori la possibilità che la gara venga trasmessa sui canali in chiaro e la RAI si è candidata…

La RAI potrebbe trasmettere Juve-Inter

A riferire la notizia è l’ANSA: l’emittente pubblica vorrebbe trasmettere Juve-Inter al fine di far sì che, vista l’impossibilità di assistere ad un evento del genere vicino, sia comunque il maggiore numero di persone a poterne godere. Addiritttura c’è un virgolettato proveniente da una non meglio specificata fonte vicina alla RAI, riportato sempre dall’ANSA: “Lo facciamo a tutela dell’interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99,87% della popolazione italiana”.

Un’idea che, ovviamente, dovrebbe trovare l’accordo anche da parte di Sky, detentrice dei diritti di trasmissione della Serie A: per il momento, qualora fosse davvero possibile vedere il derby d’Italia in chiaro, è probabilie che il tutto avvenga secondo altre modalità.

IN AGGIORNAMENTO