Calciomercato Roma, Smalling nel mirino dell’Everton: offerta pronta

Calciomercato Roma: Smalling, l’Everton insiste

Calcio Mercato Roma Smalling | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, che vede giorno dopo giorno sempre di più l’addensarsi di offerte e operazioni. Molto attiva sulla questione è la Roma, impegnata per lo più a blindare qualche proprio gioiello. Caso spinoso invece quello riguardante Smalling, attualmente in forza ai giallorossi, ma soltanto in prestito dal Manchester United.

Il club capitolino starebbe cercando in tutti i modi di acquistare il centrale inglese a titolo definitivo, ma l’alta richiesta dei Red Devils sta portando la situazione in fase di stallo. Petrachi sta ragionando sul da farsi, e intanto la concorrenza per il difensore cresce sempre di più. Dall’Inghilterra tanti interessamenti, e in particolare dall’Everton, che stando a quanto riportato da Sport Mediaset, avrebbe in canna un’offerta importante da ben 35 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che al momento convincerebbe eccome lo United.

Notizie Roma: Smalling conteso tra Serie A e Premier

Il futuro di Smalling è più che mai incerto, e la sensazione è che le cose possano peggiorare con il passare delle settimane. Il giocatore ha rilasciato diverse dichiarazioni di possibile permanenza, ma la concorrenza non è un fattore da sottovalutare. In Italia ci sono diverse ammiratrici, e dall’altra parte c’è il forte richiamo della Premier League.