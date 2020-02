Calciomercato Roma, Carles Perez sarà riscattato | L’impatto di Carles Perez con la Roma è stato sin da subito molto forte. Il calciatore spagnolo si è imposto subito nelle gerarchie di Paulo Fonseca che avrà a disposizione il suo talento anche nelle prossime stagioni. Sono infatti scattate le condizioni per cui la Roma deve riscattare il cartellino dal Barcellona.

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Roma riscatterà a titolo definitivo Carles Perez dal Barcellona. Sono state soddisfatte, infatti, le condizioni per il riscatto dell’attaccante dopo il prestito oneroso concluso a gennaio.

Gli accordi prevedevano il prestito oneroso ad un milione e il riscatto obbligatorio a undici milioni al verificarsi di determinate condizioni: alla prima presenza ed al primo punto conquistato dalla squadra di Fonseca in campionato. Nelle prime tre partite con Perez alla Roma però erano arrivate tre sconfitte: Sassuolo, Bologna ed Atalanta.

Carles Perez contro il Barcellona

Ai microfoni di Catalunya Radio il nuovo acquisto della Roma ha parlato dell’atteggiamento del Barcellona nei suoi confronti.

“Sono grato al Barcellona, se oggi sono a Roma è per loro. Non mi hanno dato le spiegazioni che pensavo mi avrebbero dato. La Roma ha speso tanti soldi per me e ora voglio solo conquistarmi la fiducia della società e dei tifosi. Sono un professionista dalla testa ai piedi, non sono il ragazzino che arriva dalla cantera”.