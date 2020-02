Calciomercato Milan, Maldini vicinissimo all’addio: è guerra con Gazidis

Calciomercato Milan: Maldini può salutare, con Gazidis rapporti inclinati

Calcio Mercato Milan Gazidis | Una fase di stagione molto delicata e complicata per il Milan, adesso impegnato in campionato e in Coppa Italia. Questo inizio 2020 è stato fin qui abbastanza positivo, ma l’ultimo risultato contro la Fiorentina ha fatto riaffiorare tantissimi dubbi in vista delle prossime gare. Il settimo posto non soddisfa, e la netta risalita del Napoli adesso preoccupa e non poco. Intanto il clima non è per nulla disteso neanche in società, dove pare stia accadendo un po di tutto tra i piani alti dirigenziali.

Gazidis sta portando avanti il suo modus operandi, mentre Maldini vorrebbe operare in altro modo. Chiaro che tra i due ci siano dei disaccordi importanti, e che potrebbero presto causare una totale rottura. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sembra addirittura che il dt Maldini sia vicino all’addio. Una notizia clamorosa, e che non aiuterebbe per nulla in questo momento.

Ultime Milan: Maldini ai saluti? Si pensa al sostituto

Il futuro di Maldini non sembra essere poi così certo, nonostante il ruolo che ricopre. Gazidis ha più poteri, e alla fine della “guerra” potrebbe avere lui stesso l’ultima parola. Può succedere ancora di tutto, intanto è stato già identificato il prossimo dirigente.