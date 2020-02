Calciomercato Milan: Kjaer verso il riscatto, Ibra rinnova. Le cifre

Calciomercato Milan, Kjaer verso il rinnovo di contratto

Milan news Kjaer tempi di recupero | Simon Kjaer, difensore del Milan, potrebbe restare anche la prossima stagione. L’ad del Milan, Ivan Gazidis, ha annunciato nei giorni scorsi il possibile prolungamento del contratto di diversi calciatori esperti, per un progetto con il giusto mix di esperienza e calciatori giovani. Intanto, arrivano notizie importanti riguardo il futuro di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, entrambi i calciatori potrebbe rinnovare il proprio contratto. Ibra ha un contratto in scadenza a giugno, che sarà valutato a fine stagione. Il difensore centrale, dopo l’esperienza negativa di sei mesi all’Atalanta, è passato dal Siviglia al Milan in prestito e potrebbe rimanerci. Il club valuta il rinnovo di contratto, il riscattato a titolo definitivo per il calciatore costa soltanto 2,5 milioni di euro. Possibile addio di Maldini, problemi tra Gazidis e il dirigente rossonero.

Notizie Milan, le condizioni di Simon Kjaer

Infortunio subito da Simon Kjaer contro il Torino, le condizioni del calciatore continuano ad essere monitorare dallo staff medico giorno dopo giorno. Il difensore centrale, dopo gli esami strumentali, ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Assente contro la Fiorentina, dove al suo posto c’è stata la staffetta tra Musacchio e il giovane Matteo Gabbia, centrale classe ’99 alla sua prima da titolare. Quasi sicuramente, il calciatore esperto arrivato dall’Atalanta a gennaio, starà fuori anche per le prossime due giornate con Genoa e Lecce. Stefano Pioli spera di averlo per il 15 marzo a San Siro in Milan-Roma, un match importante in chiave Europa.