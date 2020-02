Calciomercato Juventus, Pjanic corteggiato dal PSG: fissato il prezzo

Calciomercato Juventus: Pjanic, il PSG insiste

Calcio Mercato Juventus Pjanic | La Juventus si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, sia in entrata che in uscita. I bianconeri stanno cercando di programmare qualche colpo importante, ma allo stesso tempo dovranno pensare a come blindare i vari gioielli presenti in rosa. Chi sembra essere in dubbio sul proprio futuro è Pjanic, il quale sta vivendo una stagione molto complicata, soprattutto a causa di vari problemi fisici.

Il morale del bosniaco non è al massimo, e nel frattempo continuano ad arrivare avance dal PSG, attualmente la squadra più interessata. Ad oggi la Juventus non sembra essere intenzionata a cedere l’ex Roma, ma occhio comunque al prezzo fissato: 80 milioni di euro, anche stando a quanto riportato da L’Equipe. Una cifra comunque molto alta, ma che può spaventare molto di meno i parigini, visto lo strapotere economico. Per ora non c’è la volontà di cedere, ma le possibilità ci sono, e pure concrete.

Pjanic: Sarri pronto a sacrificarti?

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Pjanic in bianconero, soprattutto visto e considerato il momento molto negativo del bosniaco. Un altro infortunio, morale quasi a pezzi, e tantissimi dubbi sulla permanenza. Il PSG vuole approfittarne, ma è chiaro che l’ultima parola potrebbe spettare a Sarri: il tecnico toscano ad inizio stagione è riuscito a valorizzare tantissimo il centrocampista, ci sono possibilità che si opponga alla partenza.