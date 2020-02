Calciomercato Inter, Conte blocca i rinnovi fino a maggio

Calciomercato Inter: Conte non vuole distrazioni, niente rinnovi per ora

Calcio Mercato Inter Conte | Un Inter sempre più concentrata verso il campionato, in particolare per la sfida importantissima di domenica sera contro la Juventus. I nerazzurri sono in piena corsa Scudetto, e Antonio Conte in questi ultimi giorni sta suonando la carica in maniera intensa.

Il tecnico del club meneghino vuole concentrazione da parte di tutti, e per il momento non vuole sentire assolutamente parlare di mercato, nemmeno e soprattutto quello interno. Rinnovi e cessioni sono argomenti di cui si discuterà in futuro, probabilmente a maggio, quando si sarà delineato il quadro completo dell’esito della stagione. Conte blocca i rinnovi, è il patto stipulato con Marotta. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Ultime Inter: in stallo i rinnovi di Lautaro e Handanovic

Conte vuole massima concentrazione sul campo, e vuole soprattutto che non si parli assolutamente di rinnovi, almeno fino a maggio. Ecco che restano in stallo i rinnovi di Lautaro Martinez e Handanovic su tutti, due gioielli che vanno blindati. Specialmente l’attaccante argentino, che in questi ultimi giorni ha ricevuto ancora una volta tantissime avance. Il Barcellona sta insistendo parecchio, stessa cosa il Real Madrid: può scattare un derby tutto spagnolo, magari con qualche squadra di Premier in agguato. Queste le conferme riportate dalla nostra redazione.