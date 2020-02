Calciomercato Bologna: Palacio vuole restare

Mercato Bologna Palacio | Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, sta giocando una stagione ad alti livelli. Una seconda giovinezza quella de El Trenza. Sono sette i gol stagionali, sei in campionato, quasi tutti decisivi, tra cui l’ultimo al 94′ in Bologna-Udinese per evitare la sconfitta casalinga. L’attaccante classe ’82 ha da poco compiuto 38 anni e resterà quasi sicuramente con la maglia del Bologna fino all’età di 39. Il calciatore è in scadenza a giugno 2020 ma ha tanta voglia di restare e giocare ancora, lo dimostrano le sue grandi prestazioni. Non solo i gol, Palacio si sta rendendo protagonista con prestazioni di grande livello, un esempio per i più giovani della squadra. Anche il club è disposto a prolungare il contratto in scadenza.

Calciomercato Bologna: Palacio rinnova ancora per un anno

Il Bologna di Mihajlovic sta costruendo un progetto importante, basato su un mix di giovani e calciatori esperti capaci ancora di dare molto in campo e fuori al club e ai calciatori di giovane età. Il progetto continua e il club non vuole fare a meno di Palacio che è uno dei calciatori chiave nello spogliatoio ma anche in campo. L’ottima stagione di Rodrigo Palacio ha infatti convinto a pieno il Bologna per rinnovare il contratto in scadenza a giugno per ancora un anno. Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante firmerà il contratto già pronto nelle prossime settimane.