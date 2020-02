Ultime Napoli, i convocati per il Barcellona e le probabili formazioni

Sono stati diramati da pochi secondi i convocati di mister Gattuso per il big match del San Paolo: ecco gli azzurri scelti per fermare Messi e compagni.

Ultime Napoli, i convocati di Gattuso

Da quando è arrivato in città, il Barcellona non ha fatto che trascinare il pubblico napoletano, infervorato in particolare all’idea di vedere un altro 10 argentino capace di magie in campo, come ormai 30 anni fa faceva Diego Armando Maradona. Mister Gattuso più farsi affascinare deve pensare a come fermarlo e qualche indizio l’ha dato oggi in conferenza stampa: da qualche minuto invece, ha annunciato gli uomini che spera possano aiutarlo nell’impresa. Ci sono praticamente tutti, tranne chiaramente Koulibaly, ancora bloccato da continui fastidi muscolare e Fernando Llorente, ai box per uno stato influenzale. Ecco l’elenco completo, così come annunciato sul profilo Twitter della società:

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Viste le assenze, appare sempre più chiaro l’11 che almeno inizialmente affronterà i blaugrana. In porta Ospina continua ad essere titolare, con buona pace di Meret che si accomoderà in panchina nella sfida più importante dell’anno (mentre il suo agente parla con l’Inter). Difesa a 4 quindi, con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovi e Mario Rui. A centrocampo Allan resta in panca, non si possono toccare al momento Demme, Fabian e Zielinski, così come è ormai scontato che, nei momenti che contano, qualsiasi allenatore da Sarri in poi si affidi al tridente Insigne-Mertens-Callejon.

Così in campo:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati. All. Setien