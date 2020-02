Ultime Milan, infortunio Donnarumma: oggi gli esami strumentali, si valutano le sue condizioni

Ultime Milan – Infortunio Donnarumma | La società rossonera è in apprensione per le condizioni di Gigio Donnarumma dopo l’uscita dall’Artemio Franchi per infortunio. Aveva subito un colpo da Federico Chiesa, in un contrasto di gioco su cui il portiere ha rischiato non solo di prendere gol, ma anche di farsi parecchio male. L’estremo difensore rossonero ha fatto spazio al suo vice. Si è subito messo in mostra il nuovo portiere del Milan, Asmir Begovic, con un paio di interventi molto importanti a dimostrazione che la scelta di andare su di lui, dopo l’addio di Reina, sia stata quella giusta. Si tratta di una distorsione alla caviglia per il numero 1 della Nazionale, che potrebbe vederlo ancora ai box nel prossimo match. Durante la settimana si saprà di più.

Notizie Milan, infortunio Donnarumma: riposo a Milanello, le condizioni in vista del Genoa

Stando a quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, saranno valutate nel corso di questa settimana le condizioni del portiere Gianluigi Donnarumma. Il portiere numero 99 ha subito un infortunio di lieve entità come evidenziato dalla rosea. Ci saranno nel corso della giornata nuovi esami strumentali per valutare ancora meglio le sue condizioni. Quest’ultime, saranno testate poi ufficialmente sul campo non appena i rossoneri torneranno ad allenarsi in vista dell’impegno contro il Genoa. Il portiere del Milan potrebbe tornare subito a disposizione, ma se dovesse dare forfait, arriverebbe una nuova chance a Begovic che ha convinto a pieni voti.