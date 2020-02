Ultime Juventus, Sarri davanti alle due sfide più importanti della stagione: è il momento della verità

Ultime Juventus – Sarri | E’ il momento di affondare il colpo, la Juventus deve dare un’impronta importante alla sua stagione. Sì, perché in Italia la concorrenza per lo Scudetto si è infittita, con una Lazio inarrestabile che ieri ha vinto anche sul difficile campo di Genova, seguendo la scia del -1 dai bianconeri. L’Inter terza, dista sei punti ma è chiaro che i punti potenziali portano a -3. Ed è proprio questa la preoccupazione della dirigenza bianconera: l’Inter in trasferta ha sempre dimostrato di non trovare ostacoli e la formazione di Antonio Conte arriverà allo Juventus Stadium proprio per la sfida Scudetto. Un vero e proprio match point per l’ex di turno, che in un sol colpo potrebbe battere la Juventus portandosi ufficialmente a -3 dalla formazione bianconera – da ricordare sempre una partita in meno, ancora da giocare – e regalando un potenziale sorpasso dell’altra rivale per la corsa al titolo, la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti giocheranno all’Olimpico contro il Bologna e la Juve teme il sorpasso.

Notizie Juventus, il destino di Sarri passa per la doppia sfida con Lione e Inter

Come analizzato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, in casa Juventus sembra essere questo il crocevia della stagione su cui il tecnico dovrà dare uno scossone al club. Sì, perché in pochi giorni arriveranno prima il Lione e poi l’Inter dell’ex Conte, per il match-Scudetto. Maurizio Sarri andrà a giocarsi il proprio futuro sulla panchina della Juventus. Dopo alcune parole, non piaciute all’ambiente juventino legato alla Champions considerata ‘solo ad un sogno’ e non ad un obiettivo concreto, deve dare un’accelerata alla stessa, archiviando la qualificazione al più presto possibile. L’andata sarà a Lione e l’allenatore di Figline che va a recuperare Pjanic e Higuain, si prepara ad uno dei match più importanti della stagione. Uno sprint in Champions League potrebbe caricare la squadra in vista proprio della sfida con la rivale, di domenica sera.