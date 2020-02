Notizie Roma, Mkhitaryan: “Permanenza? Ci sono ancora tre mesi”

Ultime Roma | Henrik Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato in zona mista a margine della vittoria contro il Lecce.

“Era importante perché è una vittoria importante per la fiducia, per i tre punti, per la testa.

Dopo questa partita tutti possiamo essere più leggeri. Giochiamo un calcio per arrivare a segnare o fare un assist ma soprattutto per vincere. E’ più importante vincere questo potrebbe dare molta fiducia della squadra.

Futuro? Ora posso dirvi che mi sto trovando molto bene ma è presto per dire se resterò qui o meno. Ci sono ancora tre mesi“.

Calciomercaot Roma, Mkhitaryan futuro ancora incerto

Oggi autore di un gol ed un assist, Mkhitaryan sta impressionando tutti anche in Italia. Nonostante qualche noia fisica di troppo, il suo rendimento nella capitale dopo l’arrivo in prestito dall’Arsenal è stato ottimo.

La società, stando a quel che rivelano i colleghi inglesi del ‘Sun’, riflette sulla permanenza. Il calciatore arrivò la scorsa estate dall’Arsenal e in prestito secco per circa 3 milioni. Tuttavia non sarà semplice, senza Champions League, trovare il modo di convincere il calciatore ed i Gunners a restare a Roma. Soprattutto perchè senza gli incassi per la qualificazione in Champions, la Roma dovrà per forza di cose rivedere il budget per gli stipendi.