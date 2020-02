Notizie Ramadani (intermediario Sarri): è indagato per riciclaggio di denaro, le ultime

Notizie Ramadani (intermediario Sarri): indagato per riciclaggio di denaro | Il potente agente Fali Ramadani sarebbe finito nei guai. L’Audiencia Nacional spagnola starebbe indagando proprio sull’ex agente di Kalidou Koulibaly ed intermediario di Maurizio Sarri. Il motivo riguarderebbe un riciclaggio di denaro. Lo scorso 18 febbraio, precisamente di martedì, sarebbe arrivata una perquisizione nell’azienda dell’agente che lavorò proprio all’arrivo di Sarri alla Juventus. Fece da intermediario, per liberare il tecnico dal Chelsea, portandolo così nuovamente in Italia dopo l’esperienza al Napoli.

News Ramadani, l’intermediario che portò Sarri alla Juventus è finito nei guai: la ricostruzione dei fatti

Indagini in corso per l’agente Fali Ramadani. L’intermediario che riuscì a liberare Sarri dal Chelsea, portandolo in bianconero e alla Juventus, è finito nei guai. All’indagine collaborerebbero Europol e l’Agenzia Tributaria spagnola, che sarebbero sul caso legato al riciclaggio di denaro. Nell’isola di Maiorca sarebbe arrivata la perquisizione nella sua azienda e nel corso della prossima settimana, stando alle voci che arrivano dalla Spagna, potrebbe doversi recare a Madrid per essere ascoltato dall’Audiencia Nacional.

I calciatori collegati a Ramadani, che potrebbero finire in Procura, sono: Koulibaly e Maksimovic del Napoli, Pjanic della Juventus, Handanovic dell’Inter e, ai tempi della Fiorentina, Jovetic, Ljajic, Kalinic e Milenkovic. Possibile che vengano chiesti ai club ulteriori delucidazioni sull’indagine che è in corso in Spagna e che potrebbe creare un caos generale, riflesso proprio sulla Serie A.