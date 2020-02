Notizie Napoli, Gennaro Gattuso in conferenza stampa

Ultime Calcio Napoli | Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Barcellona:

Ultime Napoli, le parole di Gattuso

“So che affrontiamo una grandissima squadra, da parte mia devo ringraziale la squadra ed Ancelotti, io non ho fatto nulla. Ringrazio chi mi ha dato questa possibilità, l’emozione c’è ma poi ti passa, Insigne non ha visto nulla ma io da un po’ smanetto. Mancano tanti calciatori ma è una squadra che ha ricominciato a vincere. C’è un dato importante, la riconquista della palla dopo 6 secondi, con Valverde era ad 11. Noi dobbiamo fare una grande partita specialmente quando abbiamo la palla. Se non facciamo bene rischiamo grosso.

Insigne? E’ un calciatore che al di là della tecnica, non ha fisicità ma ha un motore importante, riesce a fare 12km a partita, non ha un grande fisico ma fa le cose giuste ed è intelligente tatticamente. E’ il capitano e deve essere coerente su tutto quello che fa, ora deve migliorare nell’essere capitano, non parlare sempre ma entrare nell’anima. In questo momento può migliorare, sul resto mi ha sorpreso, è molto intelligente anche senza palla ed apprende subito.

Messi? Sarà soddisfatto se vedo una squadra che riesce a non subire e gioca con la testa alta, il Barcellona lo subiscono tutti ma noi non dobbiamo essere preoccupati, rispetto ma ce la giochiamo. Ho letto di gabbia su Messi, noi giochiamo da collettivo e non c’è solo Messi, è un grandissimo calciatore. E’ da tanti anni il più grande calciatore per come ha vissuto tutta la sua carriera. E’ un esempio per i bambini, mai una parola fuori posto, sempre perfetto. Messi gioca e fa cose impensabili come alla playstation. E’ il più grande calciatori di tutti i tempi”.