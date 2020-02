Notizie Inter, infortunio Handanovic: il portiere sta meglio

Ultime Inter: Samir Handanovic ha messo la Juve nel mirino. Se si giocherà, il primo marzo allo Juventus Stadium, tra i pali della porta nerazzurra ci sarà il portiere sloveno.

Come riportato da Tuttosport, anche ieri il capitano ha svolto il suo programma personalizzato alla Pinetina sotto gli occhi di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Ad oggi l’obiettivo è quello di tornare a disposizione per la grande sfida del primo marzo. I tempi per la guarigione dall’infortunio patito prima di Udine (infrazione al mignolo della mano sinistra) sono stati pienamente rispettati.

In questo momento, tuttavia, sono poche le possibilità che Handanovic possa fare la prova generale in Europa League.

In effetti l’Inter ha valutato che gli svantaggi potrebbero essere più importanti che i benefici, vista la volontà di non correre rischi inutili in una partita che, alla luce dello 0-2 di Razgrad, potrebbe essere molto semplice.

Il vero obiettivo, al netto delle smentite di rito, resta lo scudetto e Antonio Conte sa bene che, per tenere accese le speranze, l’Inter dovrà uscire indenne dallo Stadium.

Ultime Inter: il capitano è fondamentale

Scendere in campo con Handanovic tra i pali, sarebbe una garanzia in più. E’ vero, in assenza di Handanovic sono arrivate tre vittorie, a Udine, nel derby e in Europa League contro il Ludogorets, ma anche due sconfitte con Lazio e Napoli (Coppa Italia).