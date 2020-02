Notizie Inter: calendario pessimo per il coronavirus, spostata Napoli-Inter?

Notizie Inter, il coronavirus inguaia Conte. Impossibile trovare date per recuperare altre partite vista la permanenza della squadra nerazzurra in Coppa Italia ed Europa League.

Quando verrà recuperata la gara con la Sampdoria rinviata ieri? Si giocherà e dove Inter-Ludogorets di giovedì?

Sono questi le grandi domandi che si stanno facendo i tifosi nerazzurri e gli addetti ai lavori. Ma ora anche il derby d’Italia con la Juventus di domenica prossima a Torino è a rischio. Molte delle risposte a questi quesiti sono arrivate ieri sera.

Lega Calcio, Figc, Uefa, Governo, Ministero dello sport e istituzioni locali sono in contatto costante per trovare una soluzione.

In Serie A non si potrà andare oltre il 24 maggio per poi lasciare alla nazionale di Mancini il tempo minimo per preparare l’Europeo. Per l’Inter, forse più che per altri club, il caos date è palese.

Come riportato da Tuttosport, l’impegno di giovedì con il Ludogorets è il primo, temporalmente parlando, a non poter esser spostato. La Uefa infatti è molto rigida sul calendario e non permette slittamenti.

Il 5 marzo l’Inter sarà a Napoli per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Dunque, Inter-Ludogorets andrà giocata e lo si farà al 99% a Milano a porte chiuse. L’ufficialità della decisione presa verrà data oggi. Nessun campo neutro anche perchè i prefetti locali non avrebbero poi dato l’ok all’arrivo di tifosi da Milano.

Dunque, in attesa di capire come si svolgerà Juve-Inter, l’Inter sa che al momento la gara con la Sampdoria potrà essere recuperata solo il 20 maggio.

Ultime Juve: spostata la gara contro il Napoli?

Il recupero, però, potrebbe anche essere anticipato in due casi: uscita dei nerazzurri dall’Europa League, oppure spostamento in accordo con Lega e Napoli, della seminifale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì 5 marzo al San Paolo. L’idea è quella di far slittare la semifinale al 13 maggio, giorno della finale all’Olimpico, spostando quest’ultima al 20.