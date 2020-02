Juventus news, Matuidi: “Lione pericoloso, io non sono ancora al top”

Notizie Juve | Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Le Figaro:

Ultime Juve, parla Matuidi

“Paura del Lione? La Juventus non ha paura di nessuna squadra. La nostra storia ci impone di giocare sempre per vincere. Non voglio dire che non rispettiamo il Lione, assolutamente. Io li ho visti giocare spesso e anche se sono in difficoltà hanno calciatori di grande livello.

Houssem Aouar? “È interessante per la sua capacità di giocare per gli altri ed è pericoloso in zona rete. È un calciatore promettente e talentoso. Poi in attacco, con Dembélé, Terrier et Toko-Ekambi, sanno far male”.

Stagione? “Non mi va di auto-valutarmi, ma ho avuto altri e bassi. Devo essere più continuo e per questo devo lavorare, deve passare tutto da quello. Lavoro, lavoro, lavoro. Sembra banale dire così, ma è la verità. Oggi non mi sento ancora al top della forma e quando non sto bene i difetti sono maggiormente visibili. Posso migliorare nella gestione del pallone, come tutti, anche se penso di aver fatto passi in avanti a Torino”.