Ultime Lazio: infortunio Acerbi, le condizioni

Ultime Lazio Acerbi infortunio e tempi di recupero | Francesco Acerbi, leader della difesa della Lazio e della Nazionale italiana, ha saltato l’ultimo match con il Genoa. Problema muscolare per il calciatore alla vigilia del match di Serie A, poi il recupero e la ricaduta. Acerbi, infatti, era titolare nella gara con il Genoa e aveva recuperato, ma nel riscaldamento ha dato forfait. Il calciatore sarà valutato nei prossimi giorni per capire la gravità dell’infortunio. Queste le parole di Inzaghi su di lui:

“Abbiamo perso Acerbi per un problema muscolare, capiremo nei prossimi giorni”.

La Lazio è tornata subito già oggi a lavoro al centro di Formello. Dopo la vittoria contro il Genoa il club allenato da Inzaghi torna ad allenarsi. Oltre a Lulic, che starà fuori per ancora a lungo, non si sono allenati né Parolo né Acerbi, assente nella gara contro il Genoa per un problema al polpaccio. I primi accertamenti dovrebbero aver escluso la lesione per il difensore, ma nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi esami. Il calciatore salterà quasi sicuramente il match contro il Bologna.

Stop per Acerbi prima di Genoa-Lazio

Vavro al posto di Acerbi a pochi minuti da Genoa-Lazio. Simone Inzaghi, in emergenza poco prima dell’inizio del match contro la squadra ligure. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, escluse lesioni, ma Inzaghi dovrà fare a meno ancora del difensore contro il Bologna nella prosisma giornata di Serie A.