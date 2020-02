Tweet on Twitter

Fiorentina, Ribery torna in campo | E’ arrivato il momento del pieno recupero per Franck Ribery. L’attaccante della Fiorentina oggi è tornato in campo ed è tornato a correre due mesi dopo l’operazione alla caviglia destra e il club ha mostrato le immagini sui propri canali social.

Fiorentina, i tempi di recupero di Ribery

La Fiorentina ha mostrato sui social il rientro dell’attaccante francese, ponendo un quiz ai propri tifosi. Dalle immagini si nota un Ribery felice per il rientro in campo ma servirà ancora tanto tempo prima di rivederlo in una partita ufficiale. Al momento il suo recupero procede bene, seguendo tutte le tappe previste.

Durante uno scontro di gioco con Panagiotis Tachtsidis, Ribery ha accusato un grave infortunio alla caviglia destra che dopo l’operazione prosegue verso il recupero. Serviranno almeno altri 30-40 giorni prima di rivederlo in campo con la maglia viola. Lo aveva annunciato anche Beppe Iachini in conferenza stampa prima della gara con il Milan.

I numeri stagionali di Ribery

La prima stagione di Franck Ribery in Serie A con la maglia della Fiorentina stava vivendo un momento particolarmente felice e l’infortunio occorso all’ex Bayern Monaco ha condizionato anche il cammino della squadra. Fino al momento del suo infortunio, aveva disputato 11 partite, segnando due gol e servendo due assist ai compagni.