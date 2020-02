Emergenza Coronavirus, Balotelli e la paura su Instagram

Mario Balotelli ha fatto una proposta ai suoi follower su Instagram a proposito del modo per debellare l’Italia dal Coronavirus.

Allarme Coronavirus, il consiglio di Balotelli

Spesso in queste situazioni la paura è incontrollabile. Non fa eccezione nemmeno Mario Balotelli, che attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un suggerimento per fermare la pandemia che sta colpendo l’Italia, sul podio mondiale tra i paesi più colpiti, con contagi praticamente in tutto il nord Italia (per un totale di 229) e 6 morti. Ecco il messaggio dell’attaccante: “Sono preoccupato, è un fatto gravissimo, come una guerra. “Chiudete le stazioni e gli aeroporti, porti e dogane almeno finché non si trova la cura! Lo farete quando saremo tutto contagiati?“. Uno scenario quasi apocalittico e che Un’infezione di tale portata ovviamente non poteva che attaccare anche il mondo del calcio. A riguardo, la situazione è in costante evolvere, ma si va sempre più verso una soluzione drastica, così come proposto questo pomeriggio dalla FIGC.

Coronavirus, il numero di morti è salito a 7

Sono 7 le persone decedute a causa dell’infezione al momento: l’ultima vittima è una signora anziana di Como. Tutti avevano patologie pregresse e quadri clinici già gravi. Domani Oms e Ecdc in missione congiunta in Italia: si attendono a quesot punto provvedimenti restrittivi in 7 regioni con 27 milioni di abitanti. Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha ribadito in ogni caso che tali cifre non consentono di parlare di pandemia.