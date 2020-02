Calciomercato Roma, Fonseca sull’addio di Smalling e Mkhitaryan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Uk, il tecnico giallorosso ha fatto anche il punto della situazione sul possibile ritorno in Premier League del difensore e del trequartista.

Calcio mercato Roma, Fonseca su Smallink e Mkhitaryan

Tornata alla vittoria ieri sera, la squadra di Fonseca ora deve provare a rincorrere il sogno Champions. Non sarà facile ma da questo traguardo dipenderà chiaramente anche l’anno prossimo ed il relativo progetto. Quello giallorosso è improntato da anni ormai sulla valorizzazione dei giovani, ma quanto farebbe comodo continuare a godere del talento e dell’esperienza di Smalling e Mkhitaryan. Lo sa molto bene anche il mister, che senza mezzi termini afferma: “Vorrei che Chris ed Henrikh restassero. Quest’ultimo ha avuto dei problemi d’infortunio in questa stagione ma ora si sta riprendendo, è un giocatore di grande personalità in campo. Smalling è eccezionale, si è adattato rapidamente e semplicemente al calcio italiano, tutti lo amano in società, vorrei che rimanesse e ne stiamo parlando. Non so se sia possibile, lo United versa in una situazione particolare, staremo a vedere“.