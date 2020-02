Calciomercato Milan: Rebic, servono 40 milioni, la metà andranno alla Fiorentina

Calciomercato Milan: Rebic valutato 40 milioni

Ultime Milan, Rebic segna alla Fiorentina ma gioire sono i viola? Come riportato da Tuttosport, l’Eintracht Francoforte avrebbe chiesto 40 milioni di euro al Milan per il cartellino di Ante Rebic.

L’attaccante croato sta facendo benissimo a Milano dall’arrivo di Ibra ma il cartellino del calciatore è ancora del club tedesco.

La richiesta è così alta perchè il 50% della futura rivendita del croato dovrà essere girato nelle casse della Fiorentina.

Il club viola, contro il quale l’attaccante ha segnato sabato al Franchi, al momento della cessione dell’attaccante al club tedesco, si era garantita questa percentuale.

Ultime Milan: Rebic sarà riscattato?

Difficile capire se il calciatore sarà riscattato dal club italiano. In realtà, il croato è in prestito al Milan fino al giugno 2021, quindi per un’altra stagione potrebbe rimanere serenamente a Milano a zero. Tuttavia, i tedeschi hanno portato in Germania l’attaccante portoghese Andrè Silva. Il calciatore, che a Milano non si era espresso al massimo, non sta dispiacendo in Bundesliga e lo scambio potrebbe essere anche definitivo. Ma la valutazione dei due calciatori, che in estate era simile, in questi mesi è mutata. Inoltre c’è da capire se saranno ancora Maldini e Boban a trattare per il calciatore o se il Milan effettuerà una nuova rivoluzione anche a livello societario.