Calciomercato Milan, Dest nome per la fascia | Il Milan della prossima stagione sarà profondamente rivoluzionato, in campo e fuori. Se sono già stati avviati i contatti con i possibili nuovi allenatori, si studia anche già qualche strategia in fase di calciomercato. Per la difesa piace Sergino Dest dell’Ajax.

Calciomercato Milan, Dest nome nuovo per la difesa

Il club rossonero sta valutando tanti calciatori per la prossima stagione. Potrebbe fiondarsi ancora una volta su calciatori esperti e giovanissimi talenti. Il nome che più di tutti ha iniziato a circolare da qualche settimana è quello di Thiago Silva, in scadenza con il PSG che potrebbe tornare a San Siro dopo 8 stagioni. Ma il Milan cerca anche calciatori talentuosi su cui costruire il futuro.

Stando a quanto si legge su calciomercato.it, i rossoneri stanno valutando il profilo di Sergino Dest, terzino olandese naturalizzato americano. E’ in forza all’Ajax e in estate potrebbe scatenare una vera e propria asta vista la sua giovanissima età (19 anni) ma intanto il Milan valuta le sue prestazioni. Il direttore sportivo Massara sta seguendo il giovanissimo terzino dell’Ajax ma sa che c’è la concorrenza del Bayern Monaco.

Dest, i numeri stagionali

Il terzino dell’Ajax è già nel giro della nazionale statunitense e con il club olandese sta facendo benissimo. Ha disputato 32 partite quest’anno realizzando 2 gol e 6 assist e ha il contratto in scadenza nel 2022. Potrebbe essere questa l’arma su cui il Milan dovrebbe far leva per abbassare le richieste dei “lancieri“.