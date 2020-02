Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic e Donnarumma: il motivo

Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma vanno verso l’addio al Milan a fine stagione, così come riferito da Sportmediaset che ne svela anche la ragione.

Calcio mercato Milan, addio Ibrahimovic

Da quando è arrivato in rossonero, Ibra ha cambiato faccia alla squadra, è innegabile: a qualcuno ha fatto un po’ storcere il naso vedere come il progetto di rivoluzione rossonera si fondasse su un trentenne. Eppure lo stesso Maldini si è espresso con toni entusiasti rispetto ad una sua possibile permanenza, svelando come esista una clausola affinché il suo rinnovo diventi automatico. Purtroppo difficilmente tale ipotesi diverrà realtà, ed ecco che allora si apre l’alveo delle trattative, e con ogni probabilità ci sarà da lavorare. Lo svedese sta cominciando a storcere il naso nei confronti del progetto rossonero, soprattutto dopo il pareggio contro la Fiorentina (terza rimonta subita nelle ultime 4 partite). Le due parti si dovranno ora sedere ad un tavolo e capire che se vogliono tutti la stessa cosa, se sarà ancora possibile remare verso la stessa meta.

Ultime Milan, anche Donnarumma ai saluti

Come raccontato da Raiola, agente del bomber e del portiere, neanche Donnarumma ripone grande fiducia nell’attuale Milan. La pratica rinnovo è ancora in sospeso e non sono in programma incontri: il manager si aspetta maggiore chiarezza su programmi e tipi di investimenti nel medio termine da parte del club. La semplcie. qualificiazione in Europa League potrebbe non bastare per convincere tutti a restare in rossonero alle stesse condizioni.