Calciomercato Juventus, per Ramsey ora cambia il futuro: la situazione

Calciomercato Juventus, Ramsey: potrebbe cambiare il suo futuro, la prestazione di Ferrara ha convinto Sarri

Calciomercato Juventus – Ramsey | Non aveva convinto fino ad adesso, il centrocampista Aaron Ramsey. Il calciatore gallese è arrivato alla Juventus a parametro zero e nei suoi primi sei mesi in Serie A non è riuscito tanto ad incidere in bianconero. Le differenze dalla Premier League si sono avvertite ed ha faticato un po’ ad entrare nelle gerarchie del suo tecnico, Maurizio Sarri. L’ex Chelsea e Napoli non lo ha utilizzato praticamente sempre, complice anche la condizione fisica precaria del calciatore ex Arsenal. Fino ad ora solo 14 occasioni, quasi la metà, giocate in Serie A. Maggiore minutaggio in Champions League, con le 4 presenze in 6 partite trovata dall’ex capitano dei Gunners. E’ stato anche in orbita calciomercato, con una cessione imminente tra le idee del club bianconero. Adesso però Aaron Ramsey vuole prendersi la Juventus e la prestazione di Ferrara andrà a cambiare tutto.

News Juventus, Ramsey cerca la continuità: vuole convincere i bianconeri alla permanenza

Nelle scorse settimane è stato accostato ad un ritorno in Premier League, con il Manchester United su di lui. Il match contro la SPAL lo vede tra i protagonisti: Aaron Ramsey si è preso la Juventus in mano, essendo incisivo nella prima rete di Cristiano Ronaldo e poi a trovare il gol del momentaneo 2-0. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, la prestazione e il gol stesso avrebbe galvanizzato il calciatore gallese, che adesso vede nel suo futuro solo la permanenza. Le prossime uscite, se dovessero trovare una continuità importante, potrebbero convincere la Juventus e lo stesso Maurizio Sarri a puntare su di lui.