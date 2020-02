Calciomercato Juventus, Cherki per il futuro: il 2003 è un obiettivo

Calciomercato Juventus, il giovane Cherki finisce nel mirino dei bianconeri

Calciomercato Juventus – Cherki | I bianconeri vogliono concentrarsi sulla Champions League, portando a casa il primo del doppio appuntamento valevole per gli ottavi di finale. Oltre a sfidare il Lione sul terreno di gioco, il CFO bianconero Fabio Paratici lavorerà anche fuori dal campo, perché questa sarà un’occasione vera e propria per avvicinarsi ad uno dei talenti giovanissimi ma già promettenti della formazione francese. Sì, perché l’ex Roma, Rudi Garcia, ha tra i membri del suo organico il giovanissimo sedicenne Rayan Cherki, obiettivo concreto per il futuro della Juventus, considerato una vera e propria stella tra i giovani francesi. Il classe 2003 ha già trovato l’esordio, in questa stagione, in Champions League. 6 presenze anche in Ligue 1 per il baby prodigio.

Notizie Juventus, bianconeri stregati dal classe 2003 Cherki: i dettagli