Calciomercato Inter, Musso e Radu per il dopo Handanovic

Calciomercato Inter, Musso e Radu individuati per il dopo-Handanovic

Calciomercato Inter – Musso e Radu | L’infortunio di Samir Handanovic ha messo in guardia la società nerazzurra. Le valutazioni fatte nell’ultimo mese avevano portato al tentativo disperato di piazzare un acquisto direttamente dal mercato degli svincolati, andando a tesserare lo svincolato Emiliano Viviano. Avrebbe preso il posto da terzo portiere, mettendo ai margini ancora di più Tommaso Berni. Il vice-Handanovic, Daniele Padelli, non ha convinto l’Inter e Antonio Conte vorrebbe un duo per la porta simile a quello che hanno i rivali della Juventus. Per ambire in grande bisognerebbe equiparare il livello tecnico dei due portieri a disposizione. Un po’ come succede ai bianconeri, con il titolare Szczesny che va ad alternarsi con l’espertissimo Gigi Buffon.

Handanovic è una risorsa per il club interista e si punta ad una riserva di lusso e per il futuro: la sua età avanza ed è per questo che Giuseppe Marotta, a fine stagione, potrà andare dritto su due nomi. Il giovane di proprietà nerazzurra Ionut Radu o l’argentino Juan Musso – quest’ultimo sulle orme proprio del capitano interista – per il presente e il futuro dei pali nerazzurri.

Ultime Inter, il numero 12 sulle spalle di Musso o Radu: Handanovic non durerà per sempre

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, il futuro tra i pali dell’Inter sarebbe diviso tra Musso e Radu. I due portieri si contenderanno una maglia da ‘numero 12’, vivendo la crescita calcistica accanto ad un numero 1 importante con Samir Handanovic. Con l’età che avanza per il portiere sloveno, l’Inter ha intenzione di guardarsi attorno. Il capitano nerazzurro compirà 36 anni a luglio ed è per questo che, anche in caso di rinnovo per un’altra stagione, l’Inter andrà dritto su un altro portiere, per il presente e il futuro. Musso e Radu sono gli obiettivi individuati dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta.