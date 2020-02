Calciomercato Inter, Marcos Alonso torna in Serie A? Il papà: “Ama l’Italia”

Calciomercato Inter, Marcos Alonso potrebbe tornare in Serie A: parola del papà

Calciomercato Inter – Marcos Alonso | E’ stato tra gli obiettivi di gennaio, ma continuerà ad esserlo anche in chiave futura, l’ex Fiorentina, Marcos Alonso. Il calciatore del Chelsea potrebbe dire addio al club londinese e l’Inter non si tirerà indietro per la trattativa di un’eventuale ritorno in Serie A. Il calciatore ha già giocato con la maglia dei viola e potrebbe vedere l’Italia nel suo futuro. Di questo, ne ha parlato suo papà, Marcos Alonso Peña, snocciolando questioni molto interessanti per il futuro del figlio. Lo ha fatto ai microfoni di Calciomercato.it. Quelle che seguono, sono parole che sanno di un possibile ritorno, proprio nel massimo campionato italiano, dove ritroverebbe Antonio Conte sulla sua strada.

Ultime Inter, parla il papà di Marcos Alonso: “Dipenderà tutto dal Chelsea, mio figlio ama l’Italia