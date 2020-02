Ultime Napoli, infortunio Koulibaly: a rischio per il Barcellona

Ultime Napoli: Koulibaly, altra tegola in vista della Champions

Ultime Napoli Infortunio Koulibaly | Una fase di stagione davvero molto delicata per il Napoli, che adesso oltre a dover affrontare tante sfide complicate in campionato, è attesa dall’importantissima sfida in Champions League contro il Barcellona. Martedì sera andrà in scena il big match, e gli azzurri di Rino Gattuso cominciano a tirare le somme. Le prestazioni sono in netta crescita, ma è chiaro che la squadra non possa arrivare nel migliore dei modi.

Il motivo? Qualche assenza dovuta a problemi fisici. E’ il caso di Koulibaly, il quale resta ancora acciaccato, e che va sempre di più verso il forfait per la sfida. Il centrale senegalese non ha ancora recuperato al meglio dall’infortunio, e difficilmente Gattuso lo rischierà se non recuperato al 100%. Per ora è difficile prevedere una data di rientro, per il difensore lavoro personalizzato in palestra. Questo quanto riportato da cm.com.

Notizie Napoli: Gattuso, chi al posto di Koulibaly?

Koulibaly con molte probabilità non prenderà parte alla sfida di Champions contro il Barcellona, e Gattuso sta già giustamente pensando alle sue scelte. Manolas sarà confermato titolare, mentre al suo fianco potrebbe esserci ancora una volta spazio per Maksimovic, il quale è apparso in crescita nelle ultime gare.