Juventus: Pjanic e Higuain tornano a disposizione, l’argentino in panchina con il Lione

Ultime notizie Juventus Higuain Pjanic | Maurizio Sarri può tornare a sorridere. La Juventus torna a vincere fuori casa in Serie A. L’allenatore, inoltre, ha ritrovato oggi a disposizione Pjanic e Higuai, che hanno saltato il match con la SPAL. I due calciatori saranno a disposizione per la Champions League contro il Lione. Ci sarà anche Bonucci, che l’ultima gara era fuori per squalifica. Possibile vedere Pjanic da titolare, più difficile vedere in attacco Gonzalo Higuain. Importante il recupero dell’attaccante argentino, ma molto probabilmente il calciatore, come riportato da Tuttosport, partirà dalla panchina. Assente anche lui dalla lista dei convocati nell’ultima gara di Serie A, a causa di qualche acciacco alla schiena. Il Pipita, quasi certamente, sarà con i compagni in Francia ma per accomodarsi in panchina.

Juventus, anche Chiellini a disposizione oltre Higuain e Pjanic

Giorgio Chiellini, invece, è tornato titolare dopo sei mesi contro la SPAL. Il difensore bianconero ha giocato poco più di 55 minuti nell’ultimo match di Serie A. Il calciatore punta a tornare titolare anche contro l’Inter nel match di Serie A della prossima settimana, una sfida importantissima per i due club. Difficile vederlo in campo contro il Lione da titolare, ma il calciatore tornerà a disposizione e in panchina di Sarri anche per la Coppa europea.