Ultime Inter, infortunio Handanovic: le condizioni del capitano nerazzurro

Ultime Inter – Infortunio Handanovic | Lo sta tormentando da ormai un mese, l’infortunio che lo tiene lontano dal campo. Dal 2 febbraio Samir Handanovic non si è più rivisto tra i pali nerazzurri, con Udinese-Inter che vide protagonista il suo vice, Daniele Padelli. La partita rinviata contro la Sampdoria non lo avrebbe visto tra i titolari, con l’ex Torino ancora titolare. Però a Ludogorets tornerebbe a piena disposizione l’estremo difensore sloveno, con il match che arriverà contro la Juventus tra i suoi obiettivi per il rientro in campo. E’ proprio contro i bianconeri, nel match-scudetto, che il capitano dell’Inter vorrà essere in campo. Dopo oltre un mese, si potrebbe rivedere Samir Handanovic, nel match più importante della stagione.

News Inter, infortunio Handanovic: condizioni e tempi di recupero in vista della Juventus

Il rientro sarebbe ad un passo, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com. Samir Handanovic ha riposato e Antonio Conte proprio per questo, ha evitato un rientro immediato. Non voleva rischiare una ricaduta, che avrebbe compromesso ancora di più la sua stagione. Il totale riposo, evitando il contatto con il pallone, lo ha messo in condizioni migliori. La contusione subita in allenamento sarà alle spalle, il rientro arriverà contro la Juventus. Samir Handanovic è sempre più vicino al recupero totale, i tifosi e l’Inter stessa sorridono per il rientro del proprio capitano.