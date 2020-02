Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di domenica 23 febbraio 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Oggi in TV, tutte le partite di calcio in diretta domenica 23 febbraio 2020

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento.

Domenica 23 febbraio 2020

08.00 CC Mariners-Sydney FC (A-League) – SPORTITALIA

10.00 Juventus-Pescara (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00 Osasuna-Granada (Liga) – DAZN

12.30 Genoa-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1

14.00 Alaves-Athletic (Liga) – DAZN

14.30 Licata-Palermo (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Casarano-Foggia (Serie D) – ELEVEN SPORTS

14.30 Cerignola-Sorrento (Serie D) – SPORTITALIA

15.00 Diretta Goal (Serie A) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Torino-Parma (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

15.00 Pordenone-Chievo (Serie B) – DAZN

15.00 Salernitana-Livorno (Serie B) – DAZN

15.00 Manchester United-Watford (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.00 St. Etienne-Reims (Ligue 1) – DAZN

15.00 Pontedera-Alessandria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Juventus U23-Pianese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Olbia-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Cesena-Vicenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Ravenna-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Reggina-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Viterbese-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Monopoli-Sicula Leonzio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00 Catania-Ternana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.00 Valladolid-Espanyol (Liga) – DAZN

16.45 Heracles-Ajax (Eredivisie) – DAZN

17.00 Rennes-Nimes (Ligue 1) – DAZN

17.30 Arsenal-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

17.30 Giana Erminio-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Carrarese-Gozzano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Gubbio-Reggiana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Rende-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Cavese-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Picerno-Bisceglie (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30 Casertana-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00 AAB-BRONDBY (Superliga) – SPORTITALIA

18.00 Roma-Lecce (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30 Getafe-Siviglia (Liga) – DAZN

20.00 Gent-St. Truiden (Jupiler League) – SPORTITALIA

21.00 Crotone-Pescara (Serie B) – DAZN e DAZN1

21.00 Atletico Madrid-Villarreal (Liga) – DAZN

21.00 PSG-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN

Rai Sport +HD

06:00 – Sportabilia

06:30 – TG Sport

08:00 – Biathlon: Campionati Mondiali 2020 – Anterselva Staffetta Femminile

09:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Maschile seconda manche Yuzawa Naeba (JPN)

10:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Super G Femminile – prova di Combinata Alpina (Crans Montana/ SUI)

12:05 – Biathlon: Campionati Mondiali 2020 – Anterselva Mass Start Femminile

13:20 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile- prova di Combinata Alpina (Crans Montana/ SUI)

14:55 – Biathlon: Campionati Mondiali 2020 – Anterselva Mass Start Maschile

16:00 – Atletica Leggera Fidal: Campionati Assoluti Indoor – 2a giornata (sessione pomeridiana)

17:45 – Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia – Finale

20:35 – Ciclismo : UAE – United Arab Emirates Tour 2020: 1a Tappa: Dubai Safari Park – Al Marjan Island

22:30 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 15 km Femminile ad Inseguimento tecnica Classica (Trondheim/NOR)

23:30 – Atletica Leggera Fidal: Campionati Assoluti Indoor – 2020 2a giornata (sessione mattutina)

01:15 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile- prova di Combinata Alpina (Crans Montana/ SUI)

02:15 – Ciclismo : UAE – United Arab Emirates Tour 2020: 1a Tappa: Dubai Safari Park – Al Marjan Island

04:15 – Pallavolo Maschile: Final Four Coppa Italia – Finale

Sportitalia

06:30 – Campionato Primavera – Juventus vs Inter

08:00 – Sport Parade

08:30 – Teleshopping

10:00 – Aleague – Western UTD VS Brisbane Roar

12:00 – LNP Serie A2 – Rieti vs Agrigento

14:00 – Studio Pre partita Serie D

14:30 – Serie D – Grosseto vs Monterosi

16:30 – Studio Post partita Serie D

17:00 – Teleshopping

17:30 – Teleshopping

18:00 – Serie A Live

20:00 – Solo Calcio

20:45 – Serie A Live

23:00 – Serie A Live