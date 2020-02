Roma-Lecce: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Roma-Lecce: highlights, risultato, sintesi e gol

Roma-Lecce: il risultato della gara. Partita semplice per i giallorossi che battono i salentini agilmente. La partita si mette subito in discesa per i giallorossi che aprono il match con Under. Il turco fotocopia la rete di Carles Perez in Europa League e di giustezza mette dentro con il sinistro la rete del vantaggio della Roma. Poco dopo è Mkhitaryan a segnare il raddoppio. Nella ripresa vanno in rete anche Dzeko, su assist di Kolarov, e lo stesso terzino serbo che chiude la partita.