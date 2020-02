Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Liverani

Roma-Lecce: le formazioni ufficiali

Roma-Lecce, le formazioni ufficiali | Scendono in campo Roma e Lecce, altra partita della giornata. Unica del pomeriggio, perché le altre partite sono state rinviate per l’emergenza Coronavirus. Quelle che seguono, sono le scelte ufficiali di Fonseca e Liverani per il match, che andrà in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico di Roma.

Le scelte di Fonseca e Liverani

C’è Mancini per i capitolini, Bruno Peres dal 1′. Non Carles Perez in avanti, che parte dalla panchina. Per l’altra squadra giallorossa Barak avanzato con Mancosu, a supporto della punta Lapadula.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Deiola; Barak, Mancosu; Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani.